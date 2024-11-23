الدوري التونسي (9): الصفاقسي يلتقي اتحاد تطاوين

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 05:02 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يستقبل فريق الصفاقسي ضيفه اتحاد تطاوين الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري التونسي، وبنفس التوقيت يلعب مستقبل قابس مع البنزرتي، وشبيبة العمران مع نجم المتلوي، فيما يلعب الإفريقي مع مستقبل سليمان الساعة 18:30.

أمس، تعادل اتحاد بن قردان مع الترجي الرياضي بهدف لكل منهما في افتتاح مباريات هذه الجولة.

ويتصدر الترجي الجرجيسي ترتيب فرق الدوري التونسي بـ 19 نقطة، الإفريقي بـ 18 نقطة، والأولمبي الباجي بـ 17 نقطة.