دوري روشن السعودي (11): الخليج يتحدى الهلال

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 05:02 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحل فريق العروبة ضيفاً على الرائد، اليوم السبت، الساعة 16:20 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم.

ولحساب الجولة ذاتها يلتقي اليوم أيضاً الوحدة مع التعاون الساعة 18:15، والخليج مع الهلال الساعة 20:00.

أمس:

الفيحاء × الأهلي 0-1

النصر × القادسية 1-2

الأخدود × الشباب 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الهلال: 28 نقطة

2- الاتحاد: 27 نقطة

3- النصر: 22 نقطة

4- الشباب: 22 نقطة

5- القادسية: 22 نقطة