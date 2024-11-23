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دوري روشن السعودي (11): الخليج يتحدى الهلال

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 05:02 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحل فريق العروبة ضيفاً على الرائد، اليوم السبت، الساعة 16:20 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم.

ولحساب الجولة ذاتها يلتقي اليوم أيضاً الوحدة مع التعاون الساعة 18:15، والخليج مع الهلال الساعة 20:00.

أمس:
الفيحاء × 0-1
النصر × القادسية 1-2
الأخدود × الشباب 1-1

ترتيب فرق المقدمة
1- الهلال: 28 نقطة
2- الاتحاد: 27 نقطة
3- النصر: 22 نقطة
4- الشباب: 22 نقطة
5- القادسية: 22 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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