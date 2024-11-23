نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (11): الخليج يتحدى الهلال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 05:02 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يحل فريق العروبة ضيفاً على الرائد، اليوم السبت، الساعة 16:20 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم.
ولحساب الجولة ذاتها يلتقي اليوم أيضاً الوحدة مع التعاون الساعة 18:15، والخليج مع الهلال الساعة 20:00.
أمس:
الفيحاء × الأهلي 0-1
النصر × القادسية 1-2
الأخدود × الشباب 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الهلال: 28 نقطة
2- الاتحاد: 27 نقطة
3- النصر: 22 نقطة
4- الشباب: 22 نقطة
5- القادسية: 22 نقطة