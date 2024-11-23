أحمد صبرة: واجهنا تحديات في الاتحاد السابق.. ويجب الاهتمام بالمواهب المصرية في الجودو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 01:31 صباحاً - قال أحمد صبرة، نائب رئيس اتحاد الجودو السابق، والمدير الفني الحالي للاتحاد العربي،، إن أكاديمية جودو مصر هدفها اكتشاف المواهب فى اللعبة وصناعة أبطال أولمبيين، وتعمل على تطوير القوة البدنية للاعبين من خلال البرامج النفسية والتدريبات لتكوين بطل أولمبي.

وأضاف صبرة، فى لقاء مع قناة "ON TIME SPORTS 1" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: يوجد لدينا لاعبون حصلوا على ميداليات في جميع الفئات العمرية، ولدينا 90 بطلا"، مؤكدا: "قادرون على إنتاج أبطال عالميين في الجودو، فنحن نملك جينات تساعد في تحقيق ذلك، مشيرا إلى أن اكاديمية جودو مصر تكتشف المواهب في الرياضة، وتبدأ إدخالها في برامج لاكتساب الاحتكاكات سواء في مرحلة الناشئين أوالشباب والتي ستؤهلنا لمرحلة الكبار.

وأوضح صبرة: واجهنا تحديات في الاتحاد السابق، والمدة كانت قصيرة ونعتذر للجمعية العمومية لو كنا قصرنا، ونتمنى المجلس الجديد يعوضنا وكلنا نعمل تحت منظومة واحدة في الرياضة المصرية، لافتا إلى أن الرياضة هي منافسة شريفة تعتمد على الأخلاق والروح الرياضية، مشيرًا إلى أنه رغم خسارة الانتخابات، فإنه يدعم المجلس الجديد ويشجع العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من النجاحات.

وأضاف أحمد صبرة أنه يجب الاهتمام بالمواهب المصرية في لعبة الجودو، مشددا على أن أكاديمية الجودو هدفها الاهتمام بالناشئين وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للمشاركة فى المنافسات الدولية، وتابع صبرة إن المجلس السابق بذل جهودا كبيرة للارتقاء برياضة الجودو في مصر، مؤكدًا أن تلك الجهود حققت نقلة نوعية على المستويات العربية والأفريقية والعالمية.

وواصل صبرة: "هدفنا الأساسي كان الوصول إلى الميداليات العالمية والإفريقية والأولمبية، وقد وضعنا خطة طموحة لتحقيق ذلك، ومن أبرز إنجازاتنا الفوز ببطولة إفريقيا للشباب لعامي 2022 و2023، بالإضافة إلى تحقيق ميداليتين في بطولة العالم للشباب".