أضرار تناول الأطعمة المحتوية على مواد حافظة على الجنين

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 12:56 صباحاً - مدى تأثير المواد الحافظة على صحة الجنين

تعتمد العديد من الأطعمة المصنعة والمعلبة على المواد الحافظة بهدف زيادة مدة صلاحيتها ومنع تلفها. ورغم أن هذه المواد قد تكون آمنة للاستهلاك البشري الراشد عند استخدامها وفقًا للمقاييس المحددة، فإن تأثيرها على الأجنّة يمكن أن يكون مختلفًا ويتطلب مزيدًا من الحذر.

ما هي المواد الحافظة وكيف تعمل؟

المواد الحافظة هي مركبات كيميائية تُضاف إلى الأغذية لمنع نمو البكتيريا والفيروسات أو تأخير التلف الناتج عن عوامل زمنية. تشمل هذه المواد مركبات صناعية مثل بنزوات الصوديوم والنيتريت وغيرها. تعمل هذه المركبات عادة على تعطيل نشاط البكتيريا أو تغيير البيئات التي تعيش فيها.

المخاطر المحتملة لتناول الأطعمة الحافظة خلال الحمل

يمكن أن يؤثر استهلاك المواد الحافظة على الحمل بشكل عام وعلى تطور الجنين بشكل خاص. تشمل المخاطر الشائعة ما يلي:

اضطرابات النمو: قد تتداخل المواد الحافظة مع العملية الطبيعية لنمو وتطور الجنين، مما قد يؤدي إلى خلل في الوزن أو الطول أو التطور العقلي.

قد تتداخل المواد الحافظة مع العملية الطبيعية لنمو وتطور الجنين، مما قد يؤدي إلى خلل في الوزن أو الطول أو التطور العقلي. زيادة خطر اضطرابات الصحة العامة: تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك المواد الحافظة بكمية كبيرة قد يزيد من معدل حدوث الحساسية والربو وبعض الاضطرابات العصبية لدى الأطفال بعد الولادة.

تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك المواد الحافظة بكمية كبيرة قد يزيد من معدل حدوث الحساسية والربو وبعض الاضطرابات العصبية لدى الأطفال بعد الولادة. تأثيرات على جهاز المناعة: من الممكن أن يؤدي التعرض المستمر إلى هذه المواد إلى إضعاف جهاز المناعة لدى الجنين.

نصائح لتقليل التعرض للمواد الحافظة

لمساعدة الأمهات الحوامل على تقليل مخاطر التعرض للمواد الحافظة، يمكن اتباع بعض النصائح العملية مثل:

اختيار الأطعمة الطازجة بدلاً من المعلبة قدر المستطاع.

الاهتمام بقراءة الملصقات الغذائية والتأكد من خلوها من المواد الحافظة الصناعية.

التوجه نحو الأغذية العضوية التي لا تحتوي على مواد حافظة صناعية.

في نهاية المطاف، تعتمد صحة الجنين بدرجة كبيرة على القرارات الغذائية التي تتخذها الأم خلال فترة الحمل. بالرغم من أن المواد الحافظة تمتلك فوائد واضحة للإنتاج الصناعي، إلا أن تجنبها عندما يتعلق الأمر بصحة الجنين يُعتبر قرارًا حكيمًا يعزز من فرص نموه السليم والصحي.