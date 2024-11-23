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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى الهولندي آرني سلوت والبريطاني إيدي هاو، مدربا ليفربول ونيوكاسل يونايتد على الترتيب، سعادتهما بتمديد الإسباني جوسيب جوارديولا، عقده مع فريق مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المواسم الأربعة الأخيرة.

سلوت وهاو سعيدان بتمديد جوارديولا عقده مع مانشستر سيتي

ومدد جوارديولا تعاقده مع مانشستر سيتي أمس الخميس لمدة عامين، حسبما أعلن النادي السماوي على موقعه الرسمي.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الجمعة "أولًا وقبل كل شيء، إنه أمر جيد لمانشستر سيتي وكذلك للدوري الإنجليزي الممتاز. الجميع يريد أن يكون لديه أفضل اللاعبين وأفضل المدربين في المسابقة. إنه بالتأكيد أحد أفضل المدربين وربما الأفضل إذا نظرنا إلى ما قام به".

أضاف مدرب ليفربول "من جانب آخر، فإن مانشستر سيتي يضم العديد من اللاعبين ذوي الكفاءة العالية لدرجة أنه إذا قرر الرحيل فلن يكونوا في قاع الدوري الموسم المقبل".

وتابع سلوت في تصريحاته، التي نقلها الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "إنه أمر جيد لجماهير مانشستر سيتي ومثير للاهتمام للمدربين أن يستمروا في مواجهة أفضل مدرب كرة القدم على الإطلاق".

من جانبه، صرح إيدي هاو "لقد سررت برؤية ذلك. أعتقد أن جوارديولا ساهم كثيرا في كرة القدم الإنجليزية. أرى أنه أحدث ثورة في طريقة لعب العديد من الفرق. إنه موهوب بشكل لا يصدق، ومن الجيد لكرة القدم الإنجليزية من وجهة نظري أنه لا يزال هنا".

شدد مدرب نيوكاسل "سوف يستمر جوارديولا في تطوير أسلوبه وسيواصل الناس متابعته. من ناحية المنافسة، أعتقد أنه يحافظ على وضع الدوري الإنجليزي الممتاز كأفضل مسابقة في العالم".

ويستعد ليفربول، الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا برصيد 28 نقطة بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، لملاقاة مضيفه ساوثهامبتون، بعد غد الأحد، فيما يلعب نيوكاسل مع ضيفه ويستهام يونايتد يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات المرحلة الـ12 للمسابقة.