الداخلية تنفى قيام قوة أمنية فى المنوفية بمحاولة القبض على صحفى.. وتكشف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:34 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن إدعاء أحد الأشخاص أشار أنه صحفى بقيام قوة أمنية بمركز شرطة أشمون بالمنوفية بمحاولة إلقاء القبض عليه، على خلفية قيام إحدى الشركات بتحرير محضر ضده بمباحث الإنترنت.