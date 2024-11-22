الداخلية تنفى قيام قوة أمنية فى المنوفية بمحاولة القبض على صحفى.. وتكشف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:34 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن إدعاء أحد الأشخاص أشار أنه صحفى بقيام قوة أمنية بمركز شرطة أشمون بالمنوفية بمحاولة إلقاء القبض عليه، على خلفية قيام إحدى الشركات بتحرير محضر ضده بمباحث الإنترنت.
وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن النيابة العامة طلبت إعلان المذكور للحضور إلى سراياها، حيث تم تكليف القول الأمنى المتواجد بمحل سكنه بإعلانه إنفاذاً لقرار النيابة العامة.
وأكد المصدر أنه جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الإدعاءات