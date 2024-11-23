الدوري البحريني (5): المنامة ضيفاً على الأهلي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 01:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، السبت، الرفاع مع عالي في الجولة الخامسة من الدوري البحريني بكرة القدم، وبنفس التوقيت يلعب المحرق مع الخالدية.

ويلتقي غداً الأحد، الأهلي مع المنامة، والشباب مع النجمة، ويلعب الإثنين الرفاع الشرقي مع سترة، وتختتم هذه الجولة يوم 1 كانون الأول بلقاء المالكية والبحرين.

ترتيب فرق المقدمة

1- الخالدية: 9 نقاط

2- سترة: 9 نقاط

3- المحرق: 8 نقاط

4- الشباب: 7 نقاط

5- البحرين: 6 نقاط