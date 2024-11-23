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دوري نجوم قطر (10): الدحيل في ضيافة العربي

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 02:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، السبت، مباريات المرحلة العاشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، فيلتقي العربي مع الدحيل الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، وقطر مع الشحانية الساعة 17:30، وأم صلال مع بنفس التوقيت.

أمس:
الخور × السد 2-5
الريان × الشمال 1-2
الغرافة × الوكرة 3-1

ويتصدر الدحيل ترتيب فرق دوري نجوم قطر بـ 22 نقطة، يليه السد بـ 21 نقطة، ولكل من الأهلي والغرافة 18 نقطة، والوكرة 14 نقطة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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