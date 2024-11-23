دوري نجوم قطر (10): الدحيل في ضيافة العربي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 02:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، السبت، مباريات المرحلة العاشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، فيلتقي العربي مع الدحيل الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، وقطر مع الشحانية الساعة 17:30، وأم صلال مع الأهلي بنفس التوقيت.

أمس:

الخور × السد 2-5

الريان × الشمال 1-2

الغرافة × الوكرة 3-1

ويتصدر الدحيل ترتيب فرق دوري نجوم قطر بـ 22 نقطة، يليه السد بـ 21 نقطة، ولكل من الأهلي والغرافة 18 نقطة، والوكرة 14 نقطة.