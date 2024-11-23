شكرا لاهتمامك لمعرفة لولو الامورة … تردد قناة وناسة للأطفال والاستمتاع بأفضل الاغاني والبرامج للصغار والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تعتبر من القنوات التي تعمل على تقديم محتوى كرتوني واغاني مشوقة وكما انها تمتاز بعرضها عدد من الأناشيد التي تسلي الطفل، ويبحث عن ترددها الكير من الاباء والامهات ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة وناسة للأطفال والاستمتاع بأفضل الاغاني والبرامج للصغار.

تردد قناة وناسة للأطفال

يبحث الكثير عن تردد قناه وناسه فقد أصبحت من ضمن اهم القنوات والتي تعمل على بث محتوى تعليمي وترفيهي متنوع وذلك خلال اليوم كما انها تنشر الكثير من الاناشيد والاغاني المسلية ومن أشهر الشخصيات التي يفضلها الصغار هي لولو والتي تغني أغاني جميلة مميزة.

تردد القناة على النايل سات

التردد 11270

معامل استقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ هو 5/6

تردد قناه وناسه 2024 على عرب سات

التردد 11270

معدل تصحيح خطا 3/4

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

كيفية استقبال تردد قناه وناسه على جهاز الاستقبال

يمكننا ان نتبع الاتي لاشتقبال تردد القناة على الجهاز الخاص بنا ومنها:

انقر على القائمة في جهاز التحكم.

اختار من القائمه الرئيسيه الإعدادات

ثم يتم الاختيار من بين التثبيت الخاص بالقمر المناسب ومنها معامل الترميز الاستقطاب والتردد ومعامل تصحيح الخطأ

اضغط على بحث سيتم تنزيل القناه

قم بحفظ القناة ويمكنك مشاهدة القناة علة مدار اليوم.

مميزات قناه وناسة

قناة وناسة من اكثر القنوات المشهورة والتي يبحث عنها الكثير من الامهات والاباء ومن ضمن ما يميزها الاتي: