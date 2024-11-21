انت الأن تتابع خبر «بشرتك هتبقى زي البيبي..!!» وصفة النشا والحليب لتفتيح وتبييض البشرة بعد اول استخدام هتشوفي نتيجة مش هتصدقيها.. ما تروحيش صالونات تجميل..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كل امرأة تبحث عن طرق طبيعية للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة مثل بشرة الأطفال و العناية بالبشرة ليست صعبة كما يعتقد البعض، وتوجد العديد من الوصفات البسيطة التي تساعد على تجديد خلايا البشرة وترطيبها بعمق واحدة من هذه الوصفات السحرية هي استخدام النشا والحليب وهذان المكونان البسيطان يملكان خصائص مذهلة في تفتيح البشرة، وتنعيمها، والتخلص من الشوائب و إليك كيفية تحضير واستخدام هذه الوصفة للحصول على بشرة ناعمة مثل الأطفال.

فوائد النشا والحليب للبشرة

يحتوي النشا على خصائص مهدئة للبشرة، ويساعد في تقليص حجم المسام وتنظيف البشرة من الشوائب.

كما يعزز النشا من إشراقة البشرة ويمنحها ملمس ناعما.

يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك الذي يعمل كمقشر طبيعي للبشرة، مما يساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة، وبالتالي يمنحك بشرة ناعمة ومتجددة بالإضافة إلى أنه يرطب البشرة بعمق ويمنحها إشراقة.

طريقة تحضير واستخدام وصفة النشا والحليب

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من النشا.

1 كوب من الحليب.

طريقة التحضير