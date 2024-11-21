انت الأن تتابع خبر «بشرتك هتبقى زي البيبي..!!» وصفة النشا والحليب لتفتيح وتبييض البشرة بعد اول استخدام هتشوفي نتيجة مش هتصدقيها.. ما تروحيش صالونات تجميل..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كل امرأة تبحث عن طرق طبيعية للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة مثل بشرة الأطفال و العناية بالبشرة ليست صعبة كما يعتقد البعض، وتوجد العديد من الوصفات البسيطة التي تساعد على تجديد خلايا البشرة وترطيبها بعمق واحدة من هذه الوصفات السحرية هي استخدام النشا والحليب وهذان المكونان البسيطان يملكان خصائص مذهلة في تفتيح البشرة، وتنعيمها، والتخلص من الشوائب و إليك كيفية تحضير واستخدام هذه الوصفة للحصول على بشرة ناعمة مثل الأطفال.
فوائد النشا والحليب للبشرة
- يحتوي النشا على خصائص مهدئة للبشرة، ويساعد في تقليص حجم المسام وتنظيف البشرة من الشوائب.
- كما يعزز النشا من إشراقة البشرة ويمنحها ملمس ناعما.
- يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك الذي يعمل كمقشر طبيعي للبشرة، مما يساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة، وبالتالي يمنحك بشرة ناعمة ومتجددة بالإضافة إلى أنه يرطب البشرة بعمق ويمنحها إشراقة.
طريقة تحضير واستخدام وصفة النشا والحليب
المكونات:
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- 1 كوب من الحليب.
طريقة التحضير
- في وعاء صغير، قومي بإذابة النشا في قليل من الحليب البارد حتى يتكون لديكِ خليط ناعم.
- في قدر على النار، قومي بتسخين الحليب المتبقي حتى يغلي، ثم اسكبي الحليب المغلي فوق خليط النشا مع التحريك المستمر حتى يتماسك الخليط ويصبح قوامه سميك.
- اتركي الخليط ليبرد تماما حتى يصبح دافئًا
- نظفي بشرتك جيدًا قبل تطبيق الوصفة ثم ضعي الخليط على بشرتك باستخدام فرشاة أو بأطراف أصابعك، مع تجنب منطقة العين دعيه على البشرة لمدة 15-20 دقيقة.
- بعد أن يجف الخليط على البشرة، اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر ثم جففيه بلطف.