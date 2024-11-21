تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - يحرص متابعو مسلسل "6 شهور" بطولة الفنان نور النبوي، على معرفة أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل، وذلك بعد البحث عبر موقع الأكثر شهرة “جوجل” لمعرفة تفاصيلها، وذلك بعد تعلقهم بشخصية مراد ولطيفة وجميع أبطال العمل الفني، ومعايشتهم للأحداث.

تبدأ أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “6 شهور” بغيرة مراد الذي يلعب دوره الفنان نور النبوي، على لطيفة التي تجسد شخصيتها الفنانة نور إيهاب، وذلك لعلاقتها بعميل شاب، ويٌخيل له الأمر أن الثنائي على علاقة رومانسية ببعضهم البعض، ما يجعله يرفض الحديث معها، ويرفض التعامل نهائيًا خاصًة بعد معرفته بسفرها معه للعين السخنة.

وتتصاعد أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل 6 شهور الذي يُعرض على منصة Watch It محققًا أعلى نسبة مشاهدة على المنصة، ليتمكن مراد من تحقيق التارجت الخاص به بعد إصابته بالإحباط الشديد، ومحاولة روني في سرقة وصولات الأمانة من عم حسن الذي يجسد شخصية “عبدالعظيم”، ومن ثم يكتشف أمر سرقتهم للاسكوتر ويتم مطاردتهما.

الحلقة الأخيرة من مسلسل 6 شهور

وبعدما قرر مراد “نور النبوي”، الاستسلام وقرر بيع وعرض سيارة والده للبيع ليسدد الديون الخاصة به، إلا أن أثناء مطاردة عم حسن لهما تتعرض السيارة لحادث عنيف يؤدي إلى تحطمها، ويتطلب إصلاحها مبلغًا كبيرًا أو بيعها بمبلغ لا يغطي تكلفة الديون عليه، لذا يرفض ويحاول ويسعي مرة جديدة لتحقيق التارجت الخاص به.

يقرر مراد الاعتذار لـ لطيفة خاصًة بعدما علم أنه ظلمها بشدة، ورفض التعامل معها دون وجه حق منه أو الاستفسار عن حقيقة الأمر الذي سمع عنه وعلاقتها بالشاب.

أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل 6 شهور

وانتهت الحلقة لأخيرة من مسلسل 6 شهور، ليفتتح مراد شركته الناشئة بمساعدة لطيفة، وتقوم على فكرة التطبيق الذي ابتكره مراد والذي يخدم القطاع الطبي من خلال ربط المؤسسات الطبية ببعضها بقاعدة بيانات كبيرة للمرضى، ليسهل بذلك عملية العلاج من خلال العودة للتاريخ المرضي له ورصد كل معاملاته الطبية.

صنّاع وأبطال مسلسل 6 شهور

مسلسل "6 شهور" من تأليف عمرو أبو زيد، وأحمد هشام، وإخراج مصطفى الصولي، وبطولة كل من: نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد علي، فريدة رجب، رشا مهدي ومجدي بدر، بالإضافة إلى ظهور خاص لنجم مختلف كضيف شرف لكل حلقة.