نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة...مي فاروق تواصل حزنها على وفاة محمد رحيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت المطربة مي فاروق استمرار حزنها العميق على وفاة الملحن محمد رحيم، الذي ترك في حياتها وحياة محبي الموسيقى والفن فجوة كبيرة يصعب ملؤها. في خطوة حملت الكثير من المشاعر الصادقة والألم، نشرت مي فاروق صورة تجمعها بالراحل محمد رحيم، من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " ،وأرفقتها بتعليق مؤثر جدا يعكس عمق العلاقة التي كانت تربطهما.

بدأت مي منشورها بعبارات مليئة بالحزن والحنين، حيث قالت: "هم لا اعتراض يعني خلاص كده، يارب يارحيم تكون في أسعد أوقاتك وأحسن مكان، يارب تعوضك عن كل حاجة عدّيت بيها وللا وجعتك". كلماتها كشفت عن الأسى الذي كانت تشعر به بعد فراق رحيم، مشيرة إلى أن رحيله خلف وراءه جرحاً عميقاً في قلبها وقلب كل من عرفه.

وأضافت مي فاروق: "طول عمري غلاوتك عندي غير، وجعت قلبي وقلوب الناس وأنت عارف". هذه الكلمات تعكس تأثرها الكبير، ليس فقط على المستوى الشخصي، بل أيضا على المستوى الفني والإنساني، مشيرة إلى الأثر الذي تركه رحيم في حياة كل من حوله.

ثم ختمت منشورها بتعليق مؤثر للغاية حيث قالت: "لا إله إلا الله، يارب اربط علي قلب أهلك وقلوبنا، هتوحشني يا رحيم وهتوحش كل الناس ". لم تكتفِ مي فاروق بتعبير الحزن فحسب، بل أظهرت من خلال كلماتها كم كان محمد رحيم محبوباً من الجميع، وأنه سيظل في قلوب محبيه إلى الأبد.

منشور مي فاروق أثار الكثير من الجدل بين جمهورها، حيث اعتبر البعض أن طريقة تعبيرها عن الحزن كانت عميقة وصادقة للغاية، بينما رأى آخرون أنها قد تكون قد أساءت إلى مشاعر بعض من لم يتوقعوا هذا الكم من الألم الذي تعيشه بعد رحيل رحيم. ولكن في النهاية، بدا واضحاً أن الألم العاطفي الذي تمر به مي فاروق هو جزء من الحزن العام الذي خلفه فقدان هذا الفنان الكبير.

ويكشف هذا المنشور عن حقيقة العلاقة الإنسانية والفنية العميقة بين مي فاروق ومحمد رحيم، وهو ما دفع العديد من المتابعين للتفاعل مع المنشور، حيث شهدت صفحاتهم العديد من التعليقات المتعاطفة التي تعكس الاحترام الكبير الذي كان يتمتع به الراحل محمد رحيم.