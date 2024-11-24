عائلات الأسرى: نتنياهو يستمر في الحرب "هربًا من القضايا الجنائية"

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أحمد جودة - القاهرة - قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، إن رئيس الوزراء بنايمين نتنياهو يسعى لاستمرار الحرب في القطاع "على أمل الهروب من الإدلاء بشهادته في القضايا الجنائية المثارة ضده داخل إسرائيل".

وفي المؤتمر الصحفي الأسبوعي لعائلات الأسرى، الذي عقد في تل أبيب، يوم السبت، قال إيناف زانغاوكر، والد ماتان زانغاوكر المحتجز في غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023، إن نتنياهو "بحاجة إلى استمرار الحرب حتى يتمكن من تجنب المحاكمة".

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل، أضاف زانغاوكر أن "الثمن يدفعه 101 شخص مختطف".