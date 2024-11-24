نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد معوض يكشف تفاصيل إصابة نجله وموقفه من الانضمام لريال بيتيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تفاصيل إصابة نجله عمر سيد معوض لاعب الأحمر، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

سيد معوض يكشف تفاصيل إصابة نجله وموقفه من الانضمام لريال بيتيس

وقال "معوض" خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي عبر برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الحمد لله الإصابة قدر نحمد ربنا عليها، وهو تعرض للإصابة خلال مشاركته في التدريبات التأهيلية وكان على وشك الانضمام لتدريبات ريال بيتيس بعد 5 أيام".

وأضاف: "التأهيل كان على مستوى عالي، والأهم من احتراف عمر في ريال بيتيس الإسباني، هو عودته مرة آخرى والتعافي من الإصابة".

واختتم: "ريال بيتيس على تواصل دائم معنا، ولكن كل التركيز في الفترة الحالية هو عودة تعافي عمر من الإصابة والعودة من جديدة للملاعب"