الرياضة

مدحت شلبي: أزمة في الأهلي قبل بطولة الكونتينال

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، يواجه أزمة كبيرة قبل بطولة الكونتينال.

مدحت شلبي: أزمة في الأهلي قبل بطولة الكونتينال 

وقال "شلبي" خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الأهلي يواجه أزمة كبيرة بسبب إصابة وسام أبو علي المهاجم الأساسي للأحمر، ووضح تأثير غياب اللاعب في لقاء الاتحاد السكندري الأخير".

وأضاف: "اللاعب يضع قدمه حاليًا في "جبيرة" بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب فلسطين، وسيستمر لمدة أسبوعين".

واختتم: "وسام أبو علي سيغيب عن الأهلي أمام ستاد إبيدجان والبنك الأهلي وأورلاندو، وبعدها سيخضع لفحوصات وأشعة، لتحديد موقفه من بطولة الكونتينال

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مريم الجابري

مريم الجابري

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