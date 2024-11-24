نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت شلبي: أزمة في الأهلي قبل بطولة الكونتينال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، يواجه أزمة كبيرة قبل بطولة الكونتينال.

مدحت شلبي: أزمة في الأهلي قبل بطولة الكونتينال

وقال "شلبي" خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الأهلي يواجه أزمة كبيرة بسبب إصابة وسام أبو علي المهاجم الأساسي للأحمر، ووضح تأثير غياب اللاعب في لقاء الاتحاد السكندري الأخير".

وأضاف: "اللاعب يضع قدمه حاليًا في "جبيرة" بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب فلسطين، وسيستمر لمدة أسبوعين".

واختتم: "وسام أبو علي سيغيب عن الأهلي أمام ستاد إبيدجان والبنك الأهلي وأورلاندو، وبعدها سيخضع لفحوصات وأشعة، لتحديد موقفه من بطولة الكونتينال