مشاري العفاسي ينعى محمد رحيم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 07:35 صباحاً - نعى القارئ الشيخ مشاري راشد العفاسي الملحن الشهير محمد رحيم الذي غيبه الموت خلال الساعات الأولى من صباح امس السبت بشكل مفاجئ عن عُمر ناهز الــ 45 عاما.

وكتب مشاري العفاسي عبر حسابه علي منصة "x": "إنا لله وإنا إليه راجعون حزنت كثيرًا لوفاة أخي العزيز محمد رحيم، كان له بصمة وفضل بعد الله على في تلحينه نشيد: يا رايحين على مصر، مين يبعت سلامى في كلمتين، يا اهل الله مشتاق لناسها الطيبين، ودى ياما فيها مخلصين، كان يحب قصيدة ليس الغريب ويبكي متأثرًا بمعانيها الصادقة رحمه الله"