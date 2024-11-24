سر تصدر رامي صبري للتريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم النجم رامي صبري تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شن مطرب الراب ويجز هجوما عليه والسبب كان تصريحاته الأخيرة، عن مطربي الراب، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" أول أمس الجمعة، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، بشأن عدم فهمه لكلمات أغنياته.

رامي صبري وويجز

تفاصيل هجوم ويجز على رامي صبري

وظهر ويجز خلال ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ليرد على تصريحات رامي صبري، الساخرة من مطربين الراب، قائلًا: "هتكلم على فنان فاكر إنه عنده الصلاحية إنه يطلع يتكلم عن أي حد في أي وقت والناس تسمع وتسكت".

وأضاف ويجز: " الفنان دا اسمه رامي والفنان دا كل ما بيقعد من 4 لـ 5 شهور ويزهق ويطلع يتكلم على بتوع الراب في التليفزيون، هتتكلم امتى على بتوع البوب اللى أنت منهم واللى في مجالك".



واختتم ويجز:" أنا شايف إنك مبتفهمش في الراب حاجة زى ما أنت قولت قبل كدة ومش هتعرف تعمله وأنت كده مبتقدرش الفنانين وفاكر إن هما عايزين يوصلولك وهما أصلًا معدينك بكتير أنت رقم 19 يا رامي أنت بعيد أوي".

آخر أعمال رامي صبري



وكان آخر أعمال رامي صبري، هو تتر مسلسل "تيتا زوزو" حيث كانت أغنية بعنوان "أهلي أهلي"، وكانت من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل، وايضا طرح ألبوم «أنا جامد كده كده»، الذي يضم عدد من الأغاني من بينهم الأغنية الرسمية التي تحمل نفس اسم الألبوم، من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع جلال الحمداوي.