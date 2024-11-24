انت الأن تتابع خبر هتغير بكام.. آخر تحديث لـ سعر الريال مقابل الجنيه والعملات المختلفة اليوم الأحد 24-11 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حافظ الريال السعودية على استقراره أمام الجنيه المصري والعملات العربية المختلفة، وقد أوضح البنك المركزي السعودي عن آخر تحديث إلى سعر الريال مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24-11-2024 والعملات العربية الأخرى وسوف نوضح لكم من خلال تقريرنا اليوم أحدث الأسعار في البنوك المختلفة.

سعر الريال مقابل الجنيه المصري اليوم

وفقاً للبنك المركزي المصري فأن سعر الريال السعودي يشهد حالة من الاستقرار في البنوك المصرية اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 وقد سجل في البنك الأهلي المصري 13.18 جنيه للشراء،

أما عن البنوك الأخري فقد سجلت كالتالي:

البنك سعر الشراء سعر البيع

البنك المركزي المصري 13.21 جنيه 13.25 جنيه

البنك الأهلى المصري 13.18 جنيه 13.25 جنيه

بنك مصر 13.18 جنيه 13.25 جنيه

المصرف العربي الدولي 13.21 جنيه 13.25 جنيه

بنك الإسكندرية 13.20 جنيه 13.25 جنيه

البنك التجاري الدولي 13.20 جنيه 13.25 جنيه

بنك قناة السويس 13.16 جنيه 13.25 جنيه

بنك الكويت الوطني 13.13 جنيه 13.26 جنيه

بنك كريدي أجريكول 13.15 جنيه 13.31 جنيه

مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.27 جنيه 13.30 جنيه

سعر الريال

سعر الريال مقابل العملات العربية

وقد جاء سعر الريال مقابل العملات العربية في بداية التعاملات الفورية اليوم الأحد 24-11-2024 وفقاً للبنك المركزي السعودي والذي سجل كالتالي:

العملة السعر