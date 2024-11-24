انت الأن تتابع خبر مأساة في حادث مروري: وفاة ابن شقيقة رابح صقر وإصابة ابنه الأكبر ! تفاصيل مؤثرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجع الفنان الكبير رابح صقر بوفاة ابن شقيقته في حادث مروري مروع، بينما أصيب ابنه الأكبر "صقر" في نفس الحادث. هذا الخبر المؤلم الذي هزّ الوسط الفني، أثار موجة من الحزن والتعازي على منصات التواصل الاجتماعي.

فقد الفنان الكبير رابح صقر أحد أفراد أسرته بعد تعرض ابن شقيقته لحادث مروري أليم أسفر عن وفاته، بينما تعرض ابنه الأكبر "صقر" لإصابة في نفس الحادث. وقد أحدث هذا الخبر صدمة كبيرة وحزنا واسعا بين محبي الفنان على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولوا الخبر بكثرة وتبادلوا رسائل التعازي.

من جانبه، قدم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تعازيه للفنان رابح صقر، قائلاً: "أعرب عن خالص عزائي للفنان الكبير رابح صقر في وفاة ابن شقيقته إثر هذا الحادث المفجع، كما أقدم تعازي الحارة لأهل الفقيد. وأتمنى لابن الفنان، صقر، الشفاء العاجل من إصابته التي تعرض لها في الحادث".

نختتم مقالنا بالدعاء للفنان رابح صقر وعائلته بالصبر والسلوان، ونتمنى الشفاء العاجل لابنه "صقر" من إصابته. كما يظل هذا الحادث المؤلم تذكيرا لنا جميعا بأهمية تقدير اللحظات العائلية والحرص على السلامة في كل الأوقات.