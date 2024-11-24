انت الأن تتابع خبر عاجل: الرياض تكشف عن الأحياء العشوائية التي ستتم إزالتها قريبا.. إليك خريطة التحديثات ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت أمانة مدينة الرياض عن قائمة جديدة من الأحياء التي تم إضافتها إلى "خريطة هدد الرياض"، وهي الخطة التي تستهدف إزالة العشوائيات وتطوير مناطق سكنية داخل العاصمة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة استراتيجية لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة في الرياض، وتعكس التزام الحكومة السعودية بتنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030.

خريطة هدد الرياض: تحسين بنية العاصمة

خريطة "هدد الرياض" هي خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية للعاصمة. تهدف هذه الخطة إلى إزالة الأحياء العشوائية التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة وتفتقر إلى بعض الخدمات الأساسية. من خلال هذه المبادرة، سيتم تطوير المناطق المستهدفة بالتعاون مع الهيئة الملكية لتطوير العشوائيات في الرياض. الهدف هو تحسين الطرق، الخدمات العامة، والمرافق الحيوية لتلبية احتياجات سكان هذه المناطق.

الأحياء المستهدفة للإزالة

تتضمن قائمة الأحياء التي سيتم إزالتها على النحو التالي:

حي النسيم

حي المنزلة

حي طويق

حي ملقا

حي الشفا

حي الجبس

حي ابن شريم بمنطقة خشم العان

الجزء الشرقي من حي عكاظ

حي المرسلات

حي النهضة

هذه المناطق سيتم تطويرها بالكامل من خلال مشاريع تشمل تحديثات في البنية التحتية مثل الطرق، شبكات المياه، والكهرباء، إضافة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية.

أهمية التطوير في الأحياء الغربية

من أبرز المناطق التي ستخضع للتحسين في الرياض، هي الأحياء الواقعة في الجهة الغربية من المدينة.

تشمل هذه الأحياء:

حي لبن

حي الغرباء

حي السويدي

حي الدرعية

حي شبرا

جامعة الملك سعود

حي عرقة

حي البديعة

ظهرة البديعة

تسعى أمانة الرياض لتقديم بيئة أكثر تطورًا لسكان هذه الأحياء، تشمل تحديثات حضرية، تحسينات في الأماكن الترفيهية، وتطوير المناطق التجارية.

خريطة الرياض 2024: التحولات الكبرى

تعد الرياض واحدة من أكبر العواصم في المنطقة، حيث تبلغ مساحتها 380,000 كيلومتر مربع، مما يجعلها تستحوذ على نحو 19.5٪ من مساحة المملكة العربية السعودية. وتعتبر هذه التحولات جزءًا من الخطط الكبرى التي تهدف إلى تنمية المدينة بشكل شامل.

تعويضات للمواطنين المتأثرين