انت الأن تتابع خبر قط الرمال يظهر في السعودية: وجه رقيق يخفي وراءه مفترس .. تعرف على أسرار هذا الحيوان ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة مهمة نحو حماية الحياة البرية، ظهر مؤخرا "قط الرمال" في محمية نفود العريق بمحافظة ضرية، وسط المملكة. هذا الظهور يعكس نجاح الجهود المبذولة لحماية هذا الكائن النادر في بيئته الصحراوية الطبيعية. ومع مظهره اللطيف والهادئ، يظل "قط الرمال" واحدا من الكائنات المدهشة التي تخفي وراء ملامحها البريئة سلوكا مفترسا وطبيعة تتكيف بشكل فريد مع الحياة في الصحاري.

بوجه صغير وعينين حادتين، ظهر قط الرمال مؤخرًا في صحاري المملكة العربية السعودية، حيث تجول في محمية نفود العريق في محافظة ضرية، التي تقع في وسط المملكة، جنوب غربي مدينة بريدة. هذا الظهور يثبت نجاح الجهود المبذولة لحماية هذا الكائن النادر في بيئته الطبيعية، وهو ما يعكس التقدم المحرز في برامج حماية الحياة البرية في السعودية.

من هو "قط الرمال"؟

يبدو قط الرمال، في أول نظرة، كقط صغير لطيف بوجهه البريء، مشابه للقطط المستأنسة التي نراها في الشوارع. إلا أن وراء هذا الوجه الهادئ يوجد كائن مفترس صغير، من فصيلة آكلي اللحوم، الذي يُعتبر الإنسان من أكبر أعدائه في البرية.

يتميز قط الرمال بلونه الرملي الفاتح الذي يميل إلى الأصفر البرتقالي الباهت، مما يساعده في التمويه وسط الرمال والصخور في بيئته الصحراوية. يفضل هذا القط العيش في المناطق الرملية والصخرية ذات التضاريس المتعرجة، التي توفر له الحماية والمأوى. في فترات النهار، عندما تكون درجات الحرارة شديدة الارتفاع، يلتجئ القط إلى الجحور أو الشقوق الصخرية ليختبئ فيها، مما يساعده على تجنب الحرارة ويحافظ على رطوبته.

نمط حياة القط الرملي وطرق تغذيته

القط الرملي هو صياد ماهر، يتغذى بشكل رئيسي على القوارض الصغيرة، السحالي، والثعابين. وفي الليل، يخرج القط للبحث عن طعامه، مستفيدًا من قدرته المذهلة على الرؤية في الظلام، مما يتيح له اصطياد فريسته بسهولة حتى في ظروف الإضاءة الضعيفة. ومن اللافت للنظر أن قط الرمال يستطيع العيش دون الحاجة إلى شرب الماء؛ فهو يحصل على جميع احتياجاته المائية من الحيوانات التي يصطادها.

التهديدات التي يواجهها القط الرملي

رغم كونه صيادًا ماهرًا، يواجه قط الرمال العديد من المخاطر. يأتي الإنسان في مقدمة أعدائه، حيث يتعرض للتهديد بسبب الصيد غير المشروع وفقدان موائله الطبيعية. كما يواجه القط أيضًا تهديدات من بعض الحيوانات البرية مثل العقبان، والبوم، والضباع، والثعالب، التي قد تهاجم صغاره. ومع ذلك، فإن القط الرملي قادر على الدفاع عن نفسه أو الهروب بسرعة إذا لزم الأمر، بينما يظل الصغار أكثر عرضة للافتراس حتى يكبروا.

تكاثر القط الرملي

تتوالد إناث قط الرمال مرة أو مرتين في السنة. وفترة حملها تصل إلى 68 يومًا، وعادة ما تلد من 3 إلى 4 صغار. في البداية، تكون الصغار عمياء ولا يمكنها الرؤية إلا بعد 10 أيام. ومع مرور الوقت، تبدأ الصغار في الاعتماد على نفسها، ويتعلمون صيد فرائسهم بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر من الولادة.

الفرق بين القط الرملي والقط البري

على الرغم من التشابه الكبير بين القط الرملي والقط البري، إلا أن هناك بعض الفروق التي يمكن تمييزها بسهولة. يتميز القط الرملي بوجهه العريض وآذانه الكبيرة البارزة، وحجمه الأصغر مقارنة بالقط البري.

كما أن القط البري عادة ما يكون له حلقات سوداء على ذيله وخصلة سوداء في نهايته. من حيث التوزيع، يعيش القط البري في مناطق متنوعة في المملكة، بما في ذلك السهول المفتوحة والغابات والمناطق الصخرية، بينما يقتصر وجود قط الرمال على المناطق الصحراوية الرملية.

الجهود المبذولة لحماية قط الرمال