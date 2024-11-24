نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، مع نظيره فريق إيبسويتش تاون، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون، مساء اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر، على ملعب بورتمان رود، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD، وهي الوكيل الحصري لبث مباريات البريميرليج.