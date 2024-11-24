لاعبو منتخب 2008 يتحدثوا لأول مرة بعد التأهل للأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الصايغ المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني 2008، على أن هذا المنتخب يستحق الإشادة والتقدير بعدما حول كبوته إلى تتويج ببطولة والتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.

لاعبو منتخب 2008يتحدثوا لأول مرة بعد التأهل للأمم الإفريقية

وتحدث بلال عطية مهاجم المنتخب وقائد الفريق خلال مداخلة عبر زوم ببرنامج "+90" مع الإعلامي أمير هشام على قناة النهار: "التتويج بالبطولة والتأهل إلى الأمم الإفريقية، جاء بعد كبوة صعبة وهزيمة قاسية أمام المغرب صاحب الأرض، وقدرنا على تحويل الكلام السلبي إلى دافع للفوز بباقي المباريات والتأهل".

وقال أدهم لاعب المنتخب: "في بداية البطولة اتخطفنا ولقد بعد ذلك أغلقنا على أنفسنا وتحدث معنا أحمد الكأس المدير الفني، وكنا على قدر المسؤولية بعد ذلك".

وأكد عبدالعزيز الزغبي لاعب الفراعنة الصغار، أن البطولة كانت صعبة، والهزيمة القاسية أمام المغرب كانت صدمة للجميع، ونعد الجماهير بمستوى مميز في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال عمرو حارس مرمى المنتخب: "ما فعلناه هو توفيق من الله، وإنجاز لنا وللجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس المدير الفني الذي تعامل مع الهزيمة القاسية من المغرب في الافتتاح".

واختتم أنس لاعب الفراعنة: "نعد الجماهير بصنع إنجاز جديد في بطولة أمم إفريقيا والتأهل إلى كأس العالم".