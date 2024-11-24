العالم اليوم - روسيا.. إسقاط صاروخين و27 مسيرة أوكرانية في كورسك

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 05:30 صباحاً - أفادت مصادر عسكرية روسية بأن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط صاروخين أوكرانيين و27 طائرة مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعة كورسك.

وناشد حاكم منطقة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، في بيان له، سكان المنطقة بعدم الاقتراب من حطام المسيرات والصاروخين الذين تم إسقاطهم، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، إن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 360 عسكريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتبلغ حصيلة الخسائر منذ بدء محاولة اقتحام مقاطعة كورسك، نحو 35050 عسكريا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أكثر من 360 عسكريا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومركبتي مشاة قتاليتين، و25 سيارة، بالإضافة إلى 3 قطع مدفعية، و8 قذائف هاون، ومحطتي حرب إلكترونية".

خسائر القوات الأوكرانية في كورسك

وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت:

35050 عسكري

215 دبابة

149 مركبة مشاة قتالية

120 ناقلة جند مدرعة

1192 مركبة قتالية مصفحة

1017 سيارة

300 مدفعا ميدانيا

40 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمات من طراز "هيمارس"

13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات

7 سيارات للنقل والتذخير

70 محطة حرب إلكترونية

13 رادارا مضاد للبطاريات

4 رادارات دفاع جوي

27 وحدة من المعدات الهندسية

6 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء

وكان مصدر عسكري أوكراني كشف، أمس السبت، أن القوات الروسية استعادت أكثر من 60% من الأراضي التي احتلتها القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، خلال هجومها المباغت على المقاطعة الروسية المجاورة في شهر أغسطس الماضي.

فقد قال مصدر كبير في الجيش الأوكراني إن قوات بلاده خسرت أكثر من 40% من الأراضي التي سيطرت عليها في منطقة كورسك الروسية في أغسطس الماضي، وذلك مع شن القوات الروسية موجات من الهجمات المضادة لاستعادة السيطرة على المنطقة.

ويوم الجمعة الماضي، قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف إن القوات المسلحة الروسية تتقدم في منطقة العملية العسكرية الخاصة وتسحق أهم تشكيلات قوات كييف وتعطل حملة 2025 بأكملها.

وأوضح الوزير الروسي، في مقطع فيديو نشرته الوزارة، الجمعة، أن القوات الروسية سرعت تقدمها في أوكرانيا.