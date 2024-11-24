وداعاً للأرق: حيلة بسيطة تعيدك إلى أحضان النوم بعمق

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 07:01 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تعاني من الأرق المزعج الذي يمنعك من الحصول على قسط كافٍ من النوم؟ هل تشعر بالتعب والإرهاق طوال اليوم بسبب قلة النوم؟ لا تقلق، هناك العديد من الحلول الطبيعية التي يمكن أن تساعدك على التغلب على مشكلة الأرق وتحسين نوعية نومك. في هذا المقال، سنتحدث عن حيلة بسيطة ولكنها فعالة يمكن أن تساعدك على العودة إلى النوم بعمق.

انتشرت مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي حيلة غريبة لمعالجة الأرق، وهي عبارة عن تحريك العينين بطريقة معينة. وفقًا لخبيرة الصحة هيذر جوردون، فإن هذه الحيلة فعالة جدًا في إعادة الدماغ إلى حالة الاسترخاء والمساعدة على النوم.

يرتبط تحريك العينين بحالتنا العقلية. عندما نغلق أعيننا ونحركها ببطء، فإننا نرسل إشارات إلى الدماغ تشير إلى الرغبة في النوم والاسترخاء. هذه الحركة البسيطة تساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل نشاط الدماغ، مما يسهل عملية النوم.

استلقِ في وضعية مريحة: تأكد من أن جسمك مسترخٍ تمامًا قبل البدء.

أغلق عينيك: حاول أن تسترخي عضلات وجهك وجفونك.

حرك عينيك ببطء: حرك عينيك لأعلى ولأسفل، ثم إلى اليمين واليسار، وكرر هذه الحركة عدة مرات.

ركز على تنفسك: حاول أن تتنفس ببطء وعمق، مع التركيز على الهواء الداخل والخارج من أنفك.

تخيل مكانًا هادئًا: حاول أن تتخيل مكانًا هادئًا ومريحًا، مثل الشاطئ أو الغابة، واستمتع بمشاهد الأصوات والأحاسيس التي تستحضرها.