شكرا لاهتمامك لمعرفة سلّي طفلك.. تردد قناة كراميش 2024 عبر النايل سات بدون تقطيع لمتابعة أناشيد الأطفال والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تزايد البحث من جانب جميع أولياء الأمور عن تردد قناة كراميش، حيث تعد من أهم قنوات الأطفال الموجودة في الوطن العربي، وتتميز قناة كراميش بتقديم محتوى متنوع وهادف لجميع الأطفال، ويتم تغيير التردد الخاص بالقناة على الأقمار الصناعية من أجل تحسين جودة الصوت والصورة، ولمزيد من التفاصيل عن تردد قناة كراميش على القمر الصناعي النايل سات والعرب وكيفية ضبط التردد تابعونا في التالي.

تردد قناة كراميش على النايل سات

يمكن تنزيل تردد كراميش على القمر الصناعي النايل سات من أجل متابعة الأطفال البرامج المفضلة لديهم، وذلك من خلال بيانات التردد التالية:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي (V).

تردد قناة كراميش على العرب سات

تعد قناة كراميش من القنوات المفضلة إلى جميع الأطفال، ويمكن ضبط التردد على القمر الصناعي العرب سات، وذلك من خلال البيانات التالية:

التردد: 11390.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

كيفية ضبط تردد قناة كراميش

يمكن ضبط تردد قناة كراميش بكل سهولة على جهاز الريسيفر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر القائمة من جهاز التحكم في الريسيفر.

الدخول إلى قسم الإعدادات ثم اختيار التركيب وكتابة رمز الدخول للجهاز.

النقر على الضبط اليدوي للمرسل المستقبل.

اختيار القمر الصناعي ثم كتابة رقم التردد والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ وغيرها.

النقر على قناة مجانية.

الضغط على أيقونة البحث.

سوف يتم البحث عن القناة وبعد الانتهاء يمكن النقر على أيقونة حفظ.

مميزات قناة كراميش

تتميز قناة كراميش بالعديد من المميزات الرائعة، وهي كالآتي: