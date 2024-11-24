شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة SSC عرب سات لعرض دوري روشن السعودي ومباريات رونالدو والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
تشهد قنوات SSC الرياضية المجانية لعام 2024 اهتمام كبير من عشاق الرياضة حيث تعد واحدة من القنوات التي تبث المباريات الرياضية المهمة بما في ذلك مباريات الدوري السعودي ومن المتوقع أن تعرض المباراة المرتقبة بين الهلال والتعاون مما زاد من البحث عن تردداتها على الأقمار الصناعية، إلى جانب المباريات تقدم القنوات برامج رياضية تحليلية وإخبارية شاملة بالإضافة إلى تغطية البطولات المحلية والدولية و في هذا المقال سوف نتناول تردد قنوات SSC المجانية على كل من نايل سات وعرب سات لضمان متابعة ممتعة لمحبي الرياضة.
تردد قناة ssc على النايل سات مشفرة
تعد قناة SSC واحدة من القنوات الرياضية الرائدة التي تنقل أهم البطولات المحلية والعالمية على مدار الساعة، مع ضمان جودة عالية في الصوت والصورة ويمكن متابعة القناة على القمر الصناعي النايل سات عبر ضبط التردد التالي:
- التردد: 12523.
- الاستقطاب: أفقي (H).
- معدل الترميز: 27500.
- تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة SSC على العرب سات
للاستمتاع بمشاهدة قناة SSC على القمر الصناعي عرب سات يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:
- التردد: 12418.
- الاستقطاب: أفقي (H).
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- تردد بديل 11230 عمودي
خطوات ضبط قناة SSC على جهاز الاستقبال
تبث المباريات المحلية والعالمية بما في ذلك مباريات المنتخب السعودي بجودة صوت وصورة فائقة و لتنزيل قناة SSC على جهاز الاستقبال الخاص بك يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة:
- باستخدام جهاز التحكم عن بعد افتح قائمة الإعدادات الرئيسية.
- حدد اختيار التثبيت اليدوي من قائمة الخيارات.
- اختر القمر الصناعي المناسب سواء نايل سات أو عرب سات.
- قم بإضافة تردد القناة ومعامل الاستقطاب و معدل الترميز وتصحيح الخطأ بدقة.
- اضغط على زر بحث وانتظر حتى ينتهي الجهاز من تحميل القناة.
- بعد اكتمال البحث يتم تثبيت القناة على قائمة القنوات لديك.