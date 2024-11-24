شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة SSC عرب سات لعرض دوري روشن السعودي ومباريات رونالدو والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تشهد قنوات SSC الرياضية المجانية لعام 2024 اهتمام كبير من عشاق الرياضة حيث تعد واحدة من القنوات التي تبث المباريات الرياضية المهمة بما في ذلك مباريات الدوري السعودي ومن المتوقع أن تعرض المباراة المرتقبة بين الهلال والتعاون مما زاد من البحث عن تردداتها على الأقمار الصناعية، إلى جانب المباريات تقدم القنوات برامج رياضية تحليلية وإخبارية شاملة بالإضافة إلى تغطية البطولات المحلية والدولية و في هذا المقال سوف نتناول تردد قنوات SSC المجانية على كل من نايل سات وعرب سات لضمان متابعة ممتعة لمحبي الرياضة.

تردد قناة ssc على النايل سات مشفرة

تعد قناة SSC واحدة من القنوات الرياضية الرائدة التي تنقل أهم البطولات المحلية والعالمية على مدار الساعة، مع ضمان جودة عالية في الصوت والصورة ويمكن متابعة القناة على القمر الصناعي النايل سات عبر ضبط التردد التالي:

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC على العرب سات

للاستمتاع بمشاهدة قناة SSC على القمر الصناعي عرب سات يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد بديل 11230 عمودي

خطوات ضبط قناة SSC على جهاز الاستقبال

تبث المباريات المحلية والعالمية بما في ذلك مباريات المنتخب السعودي بجودة صوت وصورة فائقة و لتنزيل قناة SSC على جهاز الاستقبال الخاص بك يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة: