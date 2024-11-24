وزير العمل ومحافظ الشرقية يسلمان عقود عمل لذوي الهمم.. وبروتوكول تعاون مع 11 شركة في مجالات التدريب المهني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 02:40 مساءً - قام وزير العمل محمد جبران،اليوم الأحد بجولة في مدينة العاشر من رمضان..كان في استقباله محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني،وقيادات المحافظة ومديرية العمل،وأصحاب أعمال ،وأشرف الدوكار رئيس الاتحاد المحلي لمحافظة الشرقية ومدينة العاشر من رمضان .

بدأ الوزير جولته بحضور مؤتمر السلامة والصحة المهنية داخل شركة الأمل الشريف للبلاستيك بالعاشر من رمضان ،والذي جرى خلاله تسليم، 169 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة ،للعمل في شركات خاصة بمدينة العاشر من رمضان ،في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل .

كما شهد الوزير والمحافظ ،توقيع بروتوكولات تعاون مع 11 شركة قطاع خاص ،في مجالات التدريب المهني،لتوفير احتياجات هذه الشركات من العمالة الماهرة.والمدربة،وهي شركات:الأمل الشريف للبلاستيك،والنساجون الشرقيون انترناشيونال،وسانوبيور للادوات الصحية،وتوب تكس كلر للصباغة ،وأرما للصابون والمنظفات،وايليوس للملابس الجاهزة،والحصن للمنسوجات،وكازارين للمنسوجات ،واسبرانتو جينز للملابس الجاهزة ،وآل شاهين للتجارة والصناعة ،وتكنوماستر للصناعات المعدنية .

وبدأت الفعاليات بكلمة للمهندس محمد يوسف زين العابدين رئيس مجلس إدارة شركة الأمل الشريف لصناعة البلاستيك ،رحب فيها بالحضور ،وأكد على الجهود المبذولة من أجل التنمية البشرية وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية،وكذلك جهود دمج ذوي الهمم في سوق العمل،والتعاون مع الشركاء في مجال التدريب المهني .

وتحدث المحافظ المهندس حازم الاشموني ،وأكد على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم الصناعة الوطنية ،وتوفير فرص العمل، وخلق بيئة عمل تحقق المزيد من الاستثمارات ومواجهة البطالة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .