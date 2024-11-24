ضربات استباقية.. الداخلية تحبط محاولة لترويج الماجيك ماشروم وعقار اغتصاب الفتيات بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 04:44 مساءً - فى ضربة أمنية لمتجرى المواد المخدرة المستحدثة تمكنت وزارة الداخلة من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة من ضمنها مخدر " الماجيك مشروم" بحوزة عنصر إجرامى شديد الخطورة بالقاهرة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد أكدت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة) بإستغلال محل إقامته بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة كمزرعة لزراعة فطر "المشروم المخدر" من خلال بذور جلبها من الخارج وصوب أُعدت لهذا الغرض وهو ما يطلق عليه "الماجيك مشروم" وترويجه عن طريق "تجفيفه أو خلطه بشيكولاتة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها ( 50 كيلو جرام تربة بداخلها فطر عيش الغراب المخدر "الماجيك مشروم" وزن المشروم بها 10 كيلو جرام- 2 كيلو جرام لفطر عيش الغراب المخدر "الماجيك" – 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الكوكايين - لتر لمخدر الكيتامين - عدد من قطع الشيكولاتة المخلوطة بفطر الماجيك مشروم - لتر من مخدر إغتصاب الفتيات GHP - مجموعة من الأدوات والخامات التى يستخدمها المتهم فى الزراعة والتصنيع ) .. هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة ( 5 مليون جنيه) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلتها التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة وخاصةً المستحدثة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .