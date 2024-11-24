شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة ام بي سي مصر 1 و 2 MBC MASR الجديد علي قمر نايل سات وعرب سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يسعي الكثير من محبي الافلام والبرامج الحصول علي تردد قناة ام بي سي مصر 1 و2 والتي تعد من اهم القنوات علي قمر نايل سات وعرب سات بالوقت الحالي وإستطاعة القناة منذ الظهور علي الاقمار الصناعية ان تحقق شهرة واسعة للغاية في الوطن العربي بالتحديد، وتعد قناة MBC مصر هي واحدة من القنوات الرائدة في العالم العربي، حيث تقدم مزيجًا مميزًا من البرامج الترفيهية، السياسية، والاجتماعية، إلى جانب المسلسلات الدرامية الحصرية والأفلام المصرية والعربية.

وتعد القناة وجهة مفضلة للمشاهدين العرب لمحتواها المتنوع والجودة العالية في الإنتاج، واعلنت ادارة القناة بالايام الاخيرة عن تحديث الترددات الخاصة بها مع حلول العام الجديد ومن خلال موقعنا نوفر لحضراتكم الترددات الخاصة بالقناة ويمكن للجميع الاستمتاع بما تقدمة من محتوي مميز للغاية بدون اعلانات.

تردد قناة ام بي سي مصر 1 و 2 mbc masr

تردد القناة هو: 11823

القمر الصناعي للقناة هو: نايل سات

معامل الاستقطاب للقناة هو : عمودي (V)

معدل الترميز للقناة هو : 27500

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو : 5/6

جودة الصوت والصورة للقناة هي: عالية HD

تردد قناة إم بي سي مصر على القمر الصناعي عرب سات