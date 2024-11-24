نصائح ذهبية للحفاظ على نضارة بشرتك في فصل الشتاء القارس

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 08:04 مساءً - مع قدوم فصل الشتاء، تتأثر بشرتنا بشكل كبير بانخفاض درجات الحرارة وتقلبات الطقس. الجو البارد والهواء الجاف يساهمان في جفاف البشرة وتشققها، مما يتطلب عناية خاصة للحفاظ على نضارتها وإشراقتها. إليك بعض النصائح الذهبية التي ستساعدك على الحفاظ على بشرتك ناعمة ورطبة طوال فصل الشتاء:

1. الترطيب المستمر هو الحل السحري

الترطيب بعد الاستحمام: يعتبر الترطيب بعد الاستحمام من أهم الخطوات للحفاظ على رطوبة البشرة. استخدمي كريم مرطب غني بتركيبة كثيفة لترطيب عميق للبشرة.

ترطيب اليدين والشفاه: لا تنسي ترطيب يديكِ وشفاهك بشكل منتظم، خاصة بعد غسلهما. استخدمي كريم يدين غني بتركيبة واقية وبلسم شفاه يحتوي على مكونات مرطبة.

اختيار المرطب المناسب: ابحثي عن مرطب يحتوي على مكونات طبيعية مثل الزيوت النباتية (زيت الزيتون، زيت جوز الهند) والفيتامينات (فيتامين E) التي تساعد على تغذية وترطيب البشرة بعمق.

2. شرب الماء بكميات كافية

ترطيب من الداخل: شرب كمية كافية من الماء يساعد على ترطيب الجسم من الداخل والخارج، مما يعزز نضارة البشرة ويقلل من الجفاف.

تحسين الدورة الدموية: شرب الماء يساهم في تحسين الدورة الدموية، مما يزيد من وصول الأكسجين والمغذيات إلى الخلايا، ويعزز تجديد خلايا البشرة.

3. فحص القدمين بانتظام

الاهتمام بقدميك: الأشخاص المصابون بمرض السكري معرضون بشكل خاص لجفاف القدمين وتشققها. لذلك، يجب فحص القدمين يوميًا بحثًا عن أي تغيرات.

استشارة الطبيب: في حالة ملاحظة أي أعراض غير طبيعية، مثل الجروح أو القروح، يجب استشارة الطبيب فورًا.

4. البدء مبكرًا بالعناية بالبشرة

الوقاية خير من العلاج: لا تنتظري حتى تظهر أعراض جفاف البشرة، بل ابدأي برoutine للعناية ببشرتك قبل حلول فصل الشتاء.

روتين بسيط وفعال: اتبعي روتينًا بسيطًا للعناية ببشرتك يشمل التنظيف والترطيب والحماية من أشعة الشمس.