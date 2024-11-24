نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: العمل مع شركاء الاستثمار لزيادة إنتاج الموارد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 24 نوفمبر 2024 10:18 مساءً - دوت الخليج_ أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الجهود الجارية مع شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز للعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من البترول والغاز والكشف عن المزيد من الموارد البترولية بطرق اقتصادية وأقل تكلفة ومستدامة بيئياً، مع اتباع قواعد الحفاظ على السلامة.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن السلامة والاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية عوامل رئيسية لنجاح جهود زيادة الإنتاج.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي العاشر لمؤسسة Egypt Oil & Gas بمشاركة قيادات قطاع البترول ورؤساء وممثلي الشركات العالمية من شركاء الاستثمار و رؤساء شركات البترول المصرية.

وأشار بدوي إلى أن العمل مستمر علي تنفيذ أولويات العمل البترولي التي تشمل توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية و الغاز، من خلال التركيز على تعظيم البحث والاستكشاف والإنتاج وكفاءة إدارة الخزانات، والاستفادة الكاملة من البنية التحتية لتكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات واستخدامها بأفضل وسيلة لتحقيق قيمة مضافة واقصي عائد من موارد البترول والغاز.

وأكد استغلال الإمكانيات والخبرات في تطوير قطاع التعدين المصري ورفع مساهمته في الناتج القومي من 1% حاليا الي ما يتراوح بين 5-6% في السنوات المقبلة .

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وأضاف الوزير أننا العمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة علي تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر، لافتًا إلى التزام الحكومة بهدف زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 مما يتيح الاستفادة من موارد الوقود التقليدي التي تتوفر في التصدير أو صناعات القيمة المضافة.

وشدد بدوي على الاهتمام بالمزيد من العمل في مجالات الحفاظ على سلامة العاملين والاستدامة البيئية لمصلحة الأجيال القادمة، والتوسع في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف العمليات .

كما أكد أهمية التعاون الإقليمي لتحويل الطموحات الي حقيقة ودعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما تدعم تحقيقه البنية التحتية في مصر والتعاون مع قبرص وشركاؤنا من الشركات العالمية لاستغلال الاكتشافات الحالية والمستقبلية للغاز في قبرص بواسطة البنية التحتية المصرية لاستغلال الغاز لإعادة التصدير أو كقيمة مضافة للسوق المحلي .

ووجه الوزير حديثه لشركاء الاستثمار، قائلًا “نجاحكم نجاح لنا، وقطاع البترول مهتم بخفض تكلفة الإنتاج مما يساعد علي زيادة معدلاته وهو ما تلعب فيه البوابة المصرية الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG دورًا فعالًا من خلال طرح فرص استثمارية متنوعة ومناطق عمل جديدة للشركاء لكي يستفيدوا فيها من البنية التحتية المتوفرة في خفض التكلفة لإنتاج البرميل”.

وأشار بدوي إلى الالتزام بسداد مستحقات الشركاء التي تمثل أحد أهم الأولويات التي تحرص عليها الدولة المصرية للوفاء بالالتزامات وتحفيز الشركاء علي الاستثمار، مؤكدًا الالتزام بالشفافية والوضوح .

وشدد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والرقمنة في أعمال البحث والاستكشاف ودورها في تيسير الوصول إلى موارد جديدة للبترول والغاز في المناطق البحرية العميقة التي لم تستغل من قبل، حيث أن الاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة يساهم في زيادة القيمة .

ولفت الوزير إلى أن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية مبشرة للغاية، وأنه تابع ميدانيًا أعمال حفر البئر الاستكشافية الجديدة (خنجر) لشركة شيفرون العالمية، وأنه بالمزيد من التعاون يمكن الإسراع في العمليات للوصول إلي الهدف النهائي لكشف الموارد .

ولفت وزير البتورل إلى أن جذب رؤوس الأموال الوطنية للإستثمار في قطاع البترول والغاز أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة والتي أطلقت مبادرة في هذا الصدد في نهاية سبتمبر الماضي، حققت نتائجاً إيجابية بجذب استثمارات مصرية للقطاع الخاص في مجال الاستكشاف والإنتاج.

وأشاد بجهود العاملين والعنصر البشري في قطاع البترول الذين يعملون علي مدار24 ساعة في المواقع والحقول، مثمناً جهود وبرامج التدريب والاستثمار في العنصر البشري التي قدمها شركاء قطاع البترول.

وأضاف بدوي أن التوجه حاليًا لإشراك الكفاءات الشابة في الوظائف القيادية للاستفادة من معارفهم وخبراتهم في عمليات صنع القرار وإكسابهم خبرات القيادة بشكل عملي بعيدا عن الجوانب النظرية، مؤكدًا كذلك الاستمرار في برامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة.