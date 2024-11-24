بسبب الداعي محمد أبو بكر.. ميار الببلاوي تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما قضت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، الحكم في واقعة اتهامهما بالسب والقذف المتبادل بينهما على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إدلائها بتصريحات تلفزيونية عبر أحد البرامج.

سبب تصدر ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر التريند

قضت المحكمة بتغريم ميار الببلاوي مبلغ 20 ألف جنيه وحبس الشيخ الأزهري محمد أبو بكر شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه، في واقعة اتهامهما بالسب والقذف المتبادل بينهما على منصات التواصل الاجتماعي.

إتهامات ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر

وتبين من التحقيقات قيام محمد أبو بكر بسب وقذف ميار الببلاوي، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، عن طريق العلانية بأن نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي المسمى والمتاح للعامة، موجهًا لها عبارات تضمّنت وقائع مهددة بالذات، كما وجه عبارات خادشة لها، وطعن في عرضها وخدش سمعة عائلتها.

كما تعدى الشيخ محمد أبو بكر على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبيّن بالتحقيقات، وتعمد إزعاجها ومضايقتها، بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات المبينة بالتحقيقات.

قصة أزمة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر

بدات قصة أزمة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر إلى أبريل الماضي، عندما أثارت الفنانة المصرية المعتزلة الجدل بحديثها عن انفصالها وعودتها إلى زوجها الأول 11 مرة، ما دفع الشيخ الأزهري بالتعليق على ذلك، وتوعدت الممثلة بمقاضاة الأخير بتهمة القذف والتشهير بها واتهامها بـ "الزنا".