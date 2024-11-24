حزب الله يعلن استهداف تجمعا لقوات الاحتلال بمدينة الخيام للمرة الخامسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - أعلن حزب الله عن استهدافه للمرة الخامسة تجمعا لقوات الاحتلال شرقي مدينة الخيام برشقة صاروخية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

حكومة الكيان

أفادت صحف عبرية وجود حالة من الاستنفار والترقب داخل حكومة الكيان المحتل وحالة طوارئ داخل مؤسسات ومرافق الاحتلال وذلك مع استمرار عمليات حزب الله الصاروخية بشكل ضخم غير مسبوق من حيث الشدة منذ بداية الشهر الجاري على الأقل.

وأدت صواريخ حزب الله، اليوم، إلى تعليق العمل في مطار بن جورويون الرئيسي وتوقف عملياته لبعض الوقت، تزامنا مع ذلك سقوط صواريخ أدت لعدد من الإصابات.

وأدي هذا التكثيف من قبل حزب الله إلى حالة قلق داخل الاحتلال حيث كشفت هيئة البث الإسرائيلية ناقلة عن مصادر مطلعة خاصة بها أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم مشاورات أمنية بشأن التوصل إلى تسوية فيلبنان.