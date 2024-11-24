نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يعلن تدمير 6 دبابات إسرائيلية في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله أنه دمّر، الأحد، 6 دبابات ميركافا إسرائيلية في جنوب لبنان، 5 منها في بلدة البياضة الساحلية الاستراتيجية.

وقال حزب الله في 3 بيانات إن مقاتليه دمروا 5 دبابات "عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة"، إحداها أثناء محاولتها "التقدم لسحب دبابة من الدبابات المدمرة"، وأضاف في بيان آخر أنه استهدف بصاروخ موجه دبابة "عند الأطراف الغربية لبلدة دير ميماس".

وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن معارك عنيفة في العديد من مناطق الجنوب، مشيرة إلى "تراجع رتل من 30 آلية عسكرية إسرائيلية من جنوب البياضة باتجاه شمع وطيرحرفا، تحت غطاء مدفعي"، بعد تدمير حزب الله للدبابات.

ونقلت أيضًا "تسارع وتيرة العملية البرية الإسرائيلية في الخيام"، البلدة القريبة من الحدود، بعد ليلة من المعارك "العنيفة".

وأكد حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية المتمركزة في شرق الخيام بأربع دفعات من الصواريخ. وتعتبر إسرائيل هذه البلدة "بوابة استراتيجية تسهل التقدم البري السريع"، حسب الوكالة.

وقال رئيس بلدية دير ميماس، جورج نكد، للوكالة إن "القوات الإسرائيلية وصلت من جهة كفركلا إلى تلة لوبيا الواقعة بين القليعة وديرميماس ونصبت فيها حاجزًا، وأن هناك ما يقارب 20 شخصًا عالقين في البلدة، بينهم امرأة حامل".

وذكرت الوكالة أن ضربة إسرائيلية أدت إلى قطع الطريق بالكامل بين مدينتي النبطية ومرجعيون في جنوب لبنان.