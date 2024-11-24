نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة العربية تدين محاولات الكيان الإسرائيلي توسيع ممارساته العدوانية وتؤكد دعم العراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح العراق، من خلال مندوبيته الدائمة في القاهرة، وبدعم كافة الدول العربية الشقيقة في جامعة الدول العربية، إضافة إلى دعم الأمين العام للجامعة، في إصدار قرار يوم الاحد الموافق 2024/11/24 يدين ويستنكر محاولات الكيان الإسرائيلي توسيع ممارساته العدوانية في المنطقة، بما في ذلك العراق.

كما أدان القرار مخاطبة الكيان الإسرائيلي لمجلس الأمن، معتبرًا ذلك خطوة لتوسيع عدوانه في منطقة الشرق الأوسط.

وتضمن القرار، تفاصيل أخرى، منها الطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، تعكس موقف الجامعة الداعم لجمهورية العراق، والرفض القاطع للادعاءات الواردة في رسالة وزير خارجية الكيان الإسرائيلي.

كما شدد القرار على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التصعيد المستمر في منطقة الشرق الأوسط، حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين.