نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سر تأخر الزمالك في حسم تجديد عقد جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن إيقاف قيد الزمالك سبب تأخر تجديد عقد البرتغالي جوزيه جوميز مع القلعة البيضاء.

إيقاف قيد الزمالك يؤخر تجديد عقد جوميز

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "جوميز وافق على تجديد عقده قبل السفر إلى ليبيا وطالب اداره الزمالك بصياغة العقود من أجل التوقيع عليها في اقرب وقت".

واختتم:" لكن المشكله الوحيده في تجديد عقد جومير ان بعض المقربين منه أبلغوه بالانتظار لمعرفة مصير إيقاف القيد وهل الزمالك سيدعم الفريق أم لا حتي لا يتحمل المسؤولية بمفرده".