نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حريق بطائرة روسية بعد هبوطها في مطار تركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال موقع "إيربورت خبر" التركي إن النار اشتعلت في محرك طائرة ركاب روسية الصنع، فور هبوطها في مطار أنطاليا، بجنوب تركيا، مساء الأحد.

وأظهر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي وحدات الطوارئ وهي تحاول إخماد الحريق.

وذكر الموقع الإخباري أن الطائرة، من طراز "سوخوي سوبر جيت 100"، روسية الصنع، مشيرًا إلى أنها كانت قادمة من منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود.

وأشار موقع مطار أنطاليا على الانترنت إلى أن طائرة تابعة لشركة "أزيموث إيرلاينز" قادمة من سوتشي هبطت في الساعة 18:25 بتوقيت غرينتش.