عضو لجنة العفو الرئاسي: استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب خطوة تاريخية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - قال المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب؛ يعد خطوة تاريخية، ويجب على الجميع أن يثمن ذلك القرار، موضحا أنه صدر بناء على طلب من النيابة العامة.

وأضاف «العوضي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هؤلاء الأشخاص الذين لم يصبحوا ضمن قوائم الإرهاب، تم التأكد من أنهم لن يتسببوا في خطر للبلاد، موضحا أنهم سيعودون إلى حياتهم الطبيعية.

وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أن سبب تسميته لقرار استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب بالخطوة التاريخية؛ لأنهم كانوا ممنوعون من السفر والبيع والشراء، والآن عادت الحياة لـ 716 أسرة، مع رد الاعتبار المعنوي لتلك العائلات.

الإفراج عن المحبوسين

وأشار إلى أن هناك توجيها رئاسيا، بالإفراج عن الجزء المحبوس من هؤلاء الأشخاص، مؤكدا أن كل من ثَبُتَ أنه غير مدان؛ من حقه أن يمارس كل حقوقه، مع التزامه بجميع الواجبات.