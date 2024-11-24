مواعيد امتحانات نصف العام 2024-2025 بالمعاهد الأزهرية.. الإجازة تبدأ 25 يناير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن مواعيد امتحانات نصف العام 2024-2025، والتي تشمل مختلف المراحل التعليمية بدءًا من الابتدائية والإعدادية وصولًا إلى الثانوية الأزهرية، وتأتي هذه الجداول بالتزامن مع الاستعدادات النهائية للامتحانات وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة من الأزهر الشريف.

مواعيد امتحانات نصف العام 2024-2025 بالمعاهد الأزهرية

وحول مواعيد امتحانات نصف العام 2024-2025 بالمعاهد الأزهرية، وتبدأ امتحانات صفوف النقل (الثالث، الرابع، الخامس الابتدائي) يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، وتُجرى امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الخميس 16 يناير 2025.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية

وبخصوص مواعيد امتحانات نصف العام 2024-2025 بالمعاهد الأزهرية، فإن صفوف النقل (الأول والثاني الإعدادي) تنطلق امتحاناتهم يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس 16 يناير 2025.

مواعيد امتحانات المرحلة الثانوية

واستكمالا للحديث عن مواعيد امتحانات نصف العام 2024-2025 بالمعاهد الأزهرية، فإن امتحانات صفوف النقل (الأول والثاني الثانوي) تبدأ يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول يوم الثلاثاء 27 مايو 2025.

إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن إجازة نصف العام تبدأ يوم السبت 25 يناير وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025، أما الفصل الدراسي الثاني، فيبدأ يوم السبت 8 فبراير 2025.