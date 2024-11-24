السيدة انتصار السيسى تستقبل قرينة رئيس جمهورية كولومبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 07:36 مساءً - استقبلت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، السيدة فيرونيكا ألكوسير جارسيا، قرينة رئيس جمهورية كولومبيا .

وقالت السيدة انتصار السيسى- عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"شرفت اليوم باستقبال السيدة فيرونيكا ألكوسير جارسيا، قرينة رئيس جمهورية كولومبيا"؛ مشيرةً إلى أن هذه الزيارة تعد فرصة ثمينة لتعزيز الحوار والتعاون بين بلدينا، وبناء جسور جديدة من الصداقة التي تجمع شعبينا.

وأعربت السيدة انتصار السيسى عن ترحيبها بضيفة مصر بكل الحب والتقدير، متمنيةً لها إقامة مميزة في أرض الكنانة.

السيدة انتصار السيسي والضيفة

جانب من الاستقبال