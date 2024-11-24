شكرا لاهتمامك لمعرفة “شاور شاور يلا يا قمر” تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات أغاني وأناشيد طوال 24 ساعة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يبحث الكثير من الاباء بالوقت الحالي عن التردد الجديد الخاص بالقناة الفضائية الاشهر بالوقت الحالي قناة وناسة الجديد وذلك عقب توقفها علي قمر نايل سات وعرب سات وذلك من اجل تحديث اشارة القناة وتعتبر قناة وناسة هي قناة ترفيهية شهيرة متخصصة في عرض أحدث الأغاني العربية والفيديوهات الموسيقية، بجانب برامج متنوعة تركز على عالم الموسيقى والأحداث الفنية.

انطلقت القناة منذ عدة سنوات وباتت من القنوات المعروفة بالوطن العربي ومعشوقة الاطفال وتعمل دائماً علي تحسين محتوها وتقوم دائماً بعرض اعمال فريدة من نوعها طوال اليوم وإستطاع ان تتميز علي القنوات المتوفرة علي قمر نايل سات وقامت بسباق كافة القنوات وذلك بمحتوها الفريد وابز شخصيات تلك القناة التي نالت اعجاب الاطفال التي تتابع تلك القناة شخصية لولو الشطورة والتي إستطاعة في وقت قصيرة ان تقوم بتوفير مجموعة تعليمة وايضا فيديوها مضحكة للاطفال واغاني ممتعة ايضا بات يعشقها الكبير والصغير في الوطن العربي.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 علي نايل سات التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على عرب سات التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD. مميزات قناة وناسه