شكرا لاهتمامك لمعرفة موعد صرف الدعم السكني 1446 منصة sakani.sa الإلكترونية سكني وزارة الإسكان والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يترقب كافة المستفيدين موعد صرف الدعم السكني 1446 ه،ـ في المملكة العربية السعودية، باعتبار الدعم سكني واحد من أهم البرامج المميزة التي تدعم المواطنين من المستحقين وتمدهم بالدعم الخاص بالحصول على مسكن ملائم، وهناك ترقب لموعد استحقاق هذا الدعم حيث تعمل وزارة الإسكان في المملكة السعودية على توفير كل المعلومات بخصوص إيداع الدعم وموعد استحقاقه بشكل شهري، وفيما يأتي أبرز التفاصيل المتعلقة بموعد الاستحقاق، وأهم المعلومات حول أهم إجراءات الاستعلام.

موعد صرف الدعم السكني 1446

أعلنت الإسكان السعودية مؤخرًا عن الموعد الرسمي المقرر فيه صرف القيم المالية للدعم والمستحقة لكل المستفيدين وذلك خلال الشهر الجاري نوفمبر 2024 م ومن المقرر أن يتم تأجيل الصرف يوم واحد فقط وقد يكون يوم الأحد المقبل بتاريخ 25 من شهر نوفمبر 2024 م بدلًا من يوم 24 من شهر نوفمبر وهو الموعد الرسمي كل شهر لصرف الدعم وذلك لكونه قد صادف يوم السبت وهو موعد العطلة الرسمية في البلاد.

طريقة الاستعلام عن دعم سكني

دعم سكني من الممكن الاستعلام عن أبرز تفاصيله من خلال متابعة تلك الخطوات المقبلة:

يجب زيارة المنصة الإلكترونية سكني https://sakani.sa/ المتاحة على الإنترنت من خلال رابطها الرسمي.

تسجيل الدخول للمنصة ومن ثم يتم الانتقال للقسم الخاص بالخدمات الإلكترونية المتواجدة بالقائمة الرئيسية.

الضغط على الخدمة الخاصة بالاستعلام عن إيداع رواتب دعم سكني.

إدخال كل البيانات والمعلومات المتواجد لها خانات فارغة ويتم ملئها بكل دقة ومن ثم يتم النقر بعد ذلك على المربع استعلام.

تظهر للمستخدم كل التفاصيل التي تتعلق بالدعم مثل الموعد والتاريخ الخاص بإيداع الاستحقاق.

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