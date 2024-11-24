شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد ssc إس إس سي 2024 الرياضية السعودية عرب سات لعرض الدوري والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تعد قناة ssc من أشهر القنوات الرياضية في الوطن العربي، حيث تحرص القناة على تقديم جميع المباريات المحلية والعالمية، وقد استطاعت القناة أن تجذب الملايين من المشاهدين خلال وقت قصير من انطلاق القناة، وتحرص القناة على تحديث التردد بشكل مستمر من أجل تحسين جودة البث، ولمزيد من التفاصيل عن تحديث تردد قناة ssc على النايل سات والعرب سات تابعونا في السطور القادمة.

تردد قناة ssc

يستطيع جميع الأشخاص المحلي لكرة القدم والرياضية من تنزيل تردد قناة ssc على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، وذلك من خلال البيانات التالية:

تردد قناة ssc على النايل سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

أو

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC على العرب سات

للاستمتاع بمشاهدة قناة SSC على القمر الصناعي عرب سات يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد بديل 11230 عمودي

خطوات ضبط قناة SSC

خطوات تنزيل تردد قناة ssc

يمكن تنزيل تردد قناة ssc على أجهزة الريسيفر الخاصة بك بكل سهولة، وذلك على اتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر menu من جهاز التحكم عن بعد.

الدخول إلى الإعدادات ثم النقر على أيقونة المستقبل اليدوي للمرسل.

الضغط على أيقونة قناة جديدة.

اختيار القمر الصناعي.

كتابة جميع بيانات التردد والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ وغيرها.

النقر على أيقونة تنزيل القناة.

انتظر حتى يتم تنزيل القناة ثم انقر على أيقونة حفظ.

مميزات قناة ssc الرياضية

تتميز قناة ssc الرياضية السعودية بعدة مميزات جعلتها من القنوات الرائدة في مجالها، وتتمثل تلك المميزات في التالي: