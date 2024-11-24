شكرا لاهتمامك لمعرفة إشارة قناة ssc تردد القناة الناقلة لدوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
يمكنك استقبال تردد قناة ssc الرياضية الفضائية، التي تعتبر واحدة من أهم وأشهر القنوات الفضائية الرياضية البارزة التي تقدم البرامج الرياضية، وتقوم بعرض الاستوديوهات التحليلية للمباريات سواء المحلية أو الدولية والمسابقات العالمية، لذا هناك اهتمام من قبل متابعي المشهد الرياضي المحلي والعالمي بضبط التردد الخاص بالقناة إس إس سي على الريسيفر ومن ثم يمكنك الحصول على القناة وحفظها لتكون من القنوات المفضلة لعرض كافة المباريات العالمية والعربية التي تمتلك القناة حقوق بثها.
تردد قناة ssc
يبحث المهتمون بمتابعة مباريات كرة القدم والأحداث الجارية على الساحة الرياضية بضبط بيانات التردد الخاصة بالقناة الفضائية الرياضية إس إس سي، والتردد نتعرف عليه من خلال ما يأتي:
- التردد: 12523.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل التصحيح: 5/6
- الاستقطاب: أفقي.
- القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة الرياضية SSC على عرب سات
تستطيع القيام بضبط التردد الخاص بالقناة الرياضية السعودية إس إس سي عبر الإحداثيات الخاصة بالتردد على عرب سات من خلال تلك البيانات الآتية:
- التردد: 12418.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- تردد بديل 11230 عمودي
خطوات حفظ قناة إس إس سي على الريسيفر
يمكن تثبيت القناة الرياضية SSC على الريسيفر من خلال متابعة تلك الخطوات المقبلة:
- الذهاب للقائمة الخاصة بالإعدادات ومن ثم يتم النقر على الأمر إضافة قناة جديدة.
- الضغط على الزر الخاص بإدخال كل البيانات الخاصة بالتردد لقناة إس إس سي الرياضية.
- بعد كتابة كل البيانات الخاصة بالتردد يتم النقر على الخانة حفظ.
- بعد النقر على المربع حفظ يتم تأكيد الإعدادات الخاصة بالقناة.
- الانتظار بضع لحظات إلى أن تظهر القناة على الريسيفر ومن ثم يتم تثبيتها على الجهاز، وذلك كي تكون من بين مجموعة المفضلات المتوفرة على الريسيفر من الفضائيات.