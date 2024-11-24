شكرا لاهتمامك لمعرفة إشارة قناة ssc تردد القناة الناقلة لدوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يمكنك استقبال تردد قناة ssc الرياضية الفضائية، التي تعتبر واحدة من أهم وأشهر القنوات الفضائية الرياضية البارزة التي تقدم البرامج الرياضية، وتقوم بعرض الاستوديوهات التحليلية للمباريات سواء المحلية أو الدولية والمسابقات العالمية، لذا هناك اهتمام من قبل متابعي المشهد الرياضي المحلي والعالمي بضبط التردد الخاص بالقناة إس إس سي على الريسيفر ومن ثم يمكنك الحصول على القناة وحفظها لتكون من القنوات المفضلة لعرض كافة المباريات العالمية والعربية التي تمتلك القناة حقوق بثها.

تردد قناة ssc

يبحث المهتمون بمتابعة مباريات كرة القدم والأحداث الجارية على الساحة الرياضية بضبط بيانات التردد الخاصة بالقناة الفضائية الرياضية إس إس سي، والتردد نتعرف عليه من خلال ما يأتي:

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الرياضية SSC على عرب سات

تستطيع القيام بضبط التردد الخاص بالقناة الرياضية السعودية إس إس سي عبر الإحداثيات الخاصة بالتردد على عرب سات من خلال تلك البيانات الآتية:

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد بديل 11230 عمودي

خطوات حفظ قناة إس إس سي على الريسيفر

يمكن تثبيت القناة الرياضية SSC على الريسيفر من خلال متابعة تلك الخطوات المقبلة: