انت الأن تتابع خبر "انسي انك تعرفي تنسيها"... وبعد طول انتظار أخير الكشف عن عشبة الذكاء والذاكرة التي يستخدمها العباقرة..مفيش نسيان بعد النهارده...!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من الطلاب عن أعشاب يمكن أن تساعد في تحسين الذاكرة وتعزز الانتباه والتركيز، خاصة خلال فترة الامتحانات هناك بعض الأعشاب والتوابل التي قد تساهم في تعزيز صحة الدماغ، وقد تكون بعضها متوافرة بالفعل في منازلنا في السطور التالية،

المريمية

المريمية تعتبر من الأعشاب المفيدة للذاكرة، وتتمتع بعدد من الفوائد للدماغ هي من التوابل التي تشتهر برائحتها القوية، وقد تسهم في تحسين الإدراك العقلي، كما أنها قد تساعد في علاج مرض الزهايمر وفقًا للدراسات، تحتوي المريمية على مركبات قد تكون مفيدة لتحسين الوظائف الإدراكية والعصبية.

الكركم

الكركم هو أحد التوابل التي استخدمت منذ العصور القديمة، ويحتوي على مركب يسمى الكركمين، الذي يمتاز بتأثيرات مضادة للأكسدة والالتهابات، وهذان العاملان قد يكونان مفيدين لصحة الدماغ والصحة العامة بشكل عام تشير الأبحاث الأولية إلى أن الكركم قد يساهم في تعزيز صحة الدماغ ومنع مرض الزهايمر من خلال تنظيف الدماغ من تراكم مادة بيتا أميلويد (جزء من البروتين). يُعتقد أن تراكم هذه المادة يشكل لويحات دماغية مرتبطة بمرض الزهايمر بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن الكركم قد يحمي صحة الدماغ من خلال تثبيط انهيار الخلايا العصبية.

الجنكة بيلوبا

تستخدم الجنكة بيلوبا منذ فترة طويلة كعلاج للخرف، وهي من الأعشاب المعروفة في الطب الصيني التقليدي بفوائدها العديدة يعتقد أن الجنكة بيلوبا قد تساهم في تحسين الوظيفة الإدراكية جزئيًا من خلال تحفيز الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الدماغ تشير بعض الدراسات إلى أن هذه العشبة قد تحسن الوظائف الإدراكية لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر أو الضعف الإدراكي المعتدل كما أظهرت مراجعة بحثية في مجلة مرض الزهايمر أن مستخلص الجنكة بيلوبا المسمى EGb761 قد يكون فعالًا في إبطاء تدهور الإدراك لدى المرضى الذين يعانون من أعراض نفسية عصبية، مثل الاكتئاب والاضطرابات غير المعرفية.

اشواجاندا

أظهرت الدراسات الأولية أن اشواجاندا قد تكون مفيدة للدماغ، حيث قد تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، وهو عامل يُعتقد أنه يسهم في تطور مرض الزهايمر.

الجينسنج

يعتبر الجينسنج من أفضل الأعشاب التي تعزز الذاكرة، حيث يعتقد أن له القدرة على منع فقدان الذاكرة وتقليل التراجع العقلي المرتبط بالعمر يحتوي الجينسنج على مواد كيميائية مضادة للالتهابات تسمى جينسينوسيدات، وأظهرت الدراسات الأولية أن هذه المواد قد تساعد في تقليل مستويات بيتا أميلويد في الدماغ.

بلسم الليمون