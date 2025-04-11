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أحمد جودة - القاهرة - ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 11 أبريل 2025

رفع أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من اليوم بزيادة 2 جنيه للتر (أعرف سعر تفويلتك الجديدة اليوم).

أسعار البنزين والسولار الجديد، أعلنت الحكومة من خلال مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تحريك أسعار المواد البترولية مثل البنزين والسولار، بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمواد الوقود التابعة إلى مجلس الوزراء، حيث ناقشت الأسعار حسب عدد من المعايير مثل سعر النفط على المستوى العالمي وغيرها من العوامل.

رفع سعر البنزين والسولار رسميا

وأصدرت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، بيانا، أقرت من خلاله زيادة أسعار الوقود بكافة أنواعه بمقدار جنيهان، بداية من اليوم الجمعة الـ 11 أبريل 2025، ويستمر العمل به لمدة 3 أشهر وحتى موعد الاجتماع المقبل للجنة.

أسعار البنزين اليوم

وجاءت أسعار الوقود بعد الزيادة على النحو التالي:

بنزين 95: تم رفع سعره 2 جنيه من 17 إلى 19 جنيه لتر.

بنزين 92: ارتفع سعره من 15.25 إلى 17.25 جنيه لتر بمقدار 2 جنيه.

بنزين 80: ارتفع سعره من 13.75 إلى 15.75 جنيه لتر بمقدار 2 جنيه.

السولار: ارتفع سعره من 13.5 إلى. 15.5 جنيه لتر بمقدار 2 جنيه.

وتضمنت زيادة أسعار البنزين اليوم، وفقا لما أعلنته اللجنة سعر لتر السولار 15 جنيها ونصف للتر، والكيروسين 15 جينها ونصف للتر.

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اجتماعها بشكل ربع سنوي أي كل 3 أشهر، لتحديد سعر الوقود وفقا للسعر العالمي، ما لم تعقد اجتماع بشكل استثنائي وفقا للحكومة وما تراه لأي أسباب طارئة.

أسعار البنزين قبل الزيادة الجديدة اليوم

أسعار البنزين والسولار، والتي ستطبق مع بداية اليوم الجمعة 11 أبريل، وكانت أسعار مواد الوقود قبل الزيادة اليوم بمقدار 2 جنيه للتر على النحو التالي:-