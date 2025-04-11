نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: الأهلي عنده شيكات مفتوحة بجد.. وبعد يومين هناك أكثر من لاعب سيذهب لاستخراج تأشيرة للمشاركة في المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن تعاقدات المارد الأحمر خلال الفترة الماضية. هشام حنفي: الأهلي عنده شيكات مفتوحة بجد.. وبعد يومين هناك أكثر من لاعب سيذهب لاستخراج تأشيرة للمشاركة في المونديال وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "الأهلي عنده شيكات مفتوحة بجد، وإدارة النادي تستحق الاحترام والتقدير". وأضاف نجم الأهلي السابق: "مجلس إدارة الأهلي والخطيب بالنسبة لي رمز كبير، وصول الأهلي للمرة الـ21 لنصف نهائي دوري الأبطال هو شرف كبير للرياضة المصرية". وأكمل: "هناك مفاوضات بين الأهلي ومصطفى محمد في الفترة الحالية". واختتم حديثه قائلًا: "كولر قادر على توظيف صفقات الأهلي الجديدة وزيزو إضافة كبيرة للأحمر، بعد يومين هناك أكثر من لاعب سيذهب لاستخراج تأشيرة للمشاركة في المونديال".

