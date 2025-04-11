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أحمد جودة - القاهرة - بعد زيادة البنزين والسولار.. أعرف أجرة المواصلات الجديدة وهتدفع كام (تفاصيل)… تعرف على تفاصيل زيادة أجرة المواصلات في القاهرة بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر بدءًا من اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، مع توضيح الأسعار الجديدة وأثرها على المواطنين.

بدء تطبيق الزيادة الجديدة في تعريفة المواصلات كم تكون سعر الأجرة بعد الزيادة

أكد مصدر مسؤول في محافظة القاهرة أنه تقرر رسميًا رفع أسعار أجرة المواصلات على جميع الخطوط داخل العاصمة، بالإضافة إلى الخطوط الخارجية ومواقف الأقاليم.

ويأتي هذا القرار استجابة لارتفاع أسعار البنزين والسولار، ومن المقرر بدء تطبيق الزيادة اعتبارًا من اليوم الجمعة 11 أبريل 2025.

اسعار البنزين والسولار الجديدة

أسعار الوقود الجديدة بعد قرار لجنة التسعير.. كل ما تريد معرفته عن اسعار البنزين والسولار الجديدة

حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن زيادة أسعار الوقود بواقع 2 جنيه للتر، وجاءت الأسعار كالتالي:

بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا/لتر.

بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا/لتر.

بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا/لتر.

السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا/لتر.

الكيروسين: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا/لتر.

و تُعد هذه الزيادة جزءًا من سياسة الحكومة لمواكبة أسعار النفط العالمية وضمان استدامة دعم الوقود.

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إرتفاع أسعار البنزين والسولار.. بين تأثير مباشر على المواطنين وخدمات النقل العام

تُثير الزيادات تساؤلات حول الأعباء الاقتصادية المتوقعة، خاصة للموظفين والطلبة الذين يعتمدون على وسائل النقل العام يوميًا.

وتشمل الآثار المحتملة:

زيادة تكلفة التنقل اليومي داخل المحافظات.

ارتفاع أسعار النقل بين المدن والمراكز.

احتمال زيادة أسعار السلع بسبب ارتفاع تكلفة نقل البضائع.

المواطنون بين القلق والبحث عن البدائل

في ظل هذه التغيرات، يلجأ البعض إلى البحث عن حلول بديلة مثل استخدام وسائل النقل الجماعي أو مشاركة السيارات لتخفيف أعباء الحياة.

وعلى إثر تلك الزيادة يطرح السؤال نفسه: كيف يمكن التكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد دون الإخلال بالاحتياجات الأساسية؟