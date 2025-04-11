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أحمد جودة - القاهرة -



قال بابلو فرانكو مدرب ريال مدريد السابق، إن إمكانية رؤية "الكلاسيكو" في نهائي دوري أبطال أوروبا، فهي ممكنة.

بابلو فرانكو: ما زال هناك إمكانية لرؤية كلاسيكو في نهائي الأبطال.. وطريق برشلونة أسهل من الريال

وتابع بابلو فرانكو مدرب ريال مدريد السابق والفيصلي السعودي الحالي، خلال تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "أعتقد أن برشلونة في طريقه إلى النهائي، لن أقول إن الأمر سهل، لأنه لا يوجد شيء سهل في كرة القدم، وكل الفرق تنافس، لكنهم بوضوح من المرشحين بقوة. في نصف النهائي، سيعتمد الأمر على المنافس. إذا واجهوا بايرن ميونيخ، فسيكون الأمر صعبًا، لكني ما زلت أراهم مرشحين للوصول إلى النهائي".

وأضاف: "أما في الجهة الأخرى من القرعة، فالوضع سيكون أصعب بالنسبة لريال مدريد، أرسنال يلعب كرة قدم رائعة منذ فترة طويلة، ولديهم فرصة حقيقية بعد مباراة الذهاب والنتيجة الكبيرة، صحيح أنهم يفتقدون الخبرة في هذه المراحل المتقدمة من دوري الأبطال، وهذا قد يصب في مصلحة ريال مدريد بالاياب، لأننا جميعًا نعرف مدى قدرة ريال مدريد على المنافسة في هذه البطولة، خصوصًا في الأدوار الإقصائية".

واختتم مدرب ريال مدريد السابق: "لكن حتى لو تمكن ريال مدريد من تجاوز أرسنال في نصف النهائي، فإن الخصم القادم قد يكون أصعب بكثير. أعتقد أن الطريق نحو النهائي سيكون أكثر تعقيدًا لريال مدريد، لكننا نعرف جيدًا ما يمكن لهذا الفريق فعله في هذه البطولة، كما رأينا في السنوات الماضية، حيث واجهوا دائمًا فرقًا قوية من ربع النهائي وحتى النهائي، ولم يكن الطريق سهلًا أبدًا. والآن، يواجهون نفس التحدي من جديد".

